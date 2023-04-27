2023 seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarından birinin hayatını kaybedeceği kehaneti kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Adaylardan birisi ölürse seçim olur mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Adaylardan biri ölürse seçim olur mu? Seçimden önce adaylardan biri ölürse ne olur? İşte detaylar...

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda 2023 seçimi ile ilgili Cumhurbaşkanı adaylarından birinin hayatını kaybedeceğini ve seçimin kaderinin değişeceği iddia edildi. Korkunç kehanet birçok haber sitesinde yer aldı ve iddia birçok kişi tarafından paylaşıldı. Kısa sürede gündem olan paylaşım sonrasında iddia araştırılmaya başlandı. Peki, Adaylardan biri ölürse seçim olur mu? Seçimden önce adaylardan biri ölürse ne olur? Detaylar haberimizde...

2023 SEÇİM KEHANETİ NEDİR?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda astrolog Meral Güven'in Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler hakkında bir tahminde bulunduğu iddia edildi. Astrolog Meral Güven'in "Seçime 5 gün kala adaylardan biri vefat edecek ve ülkenin kaderi değişecek." dediği öne sürüldü. Ancak Meral Güven, resmi Instagram hesabından 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, @meralguvenast isimli bu Twitter hesabının kendisine ait olmadığını ve resmi hesapları dışında yapılan hiçbir açıklamanın tarafına ait olmadığını belirtti.