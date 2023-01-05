6'lı masa Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun geçirdiği operasyon nedeniyle ertelenen toplantısını bugün DEVA Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 saat süren toplantının ardından ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamalar sonrası aday Kemal Kılıçdaroğlu mu oldu ve Millet İttifakı CB adayı KK mı oldu gibi sorular gündem oldu.

Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşım herkesin aklına aynı soruyu getirdi: Aday Kılıçdaroğlu mu?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 6'lı masanın 10 saat süren toplantısının ardından Kılıçdaroğlu paylaşımı yaparak "Korkmadan, yılmadan, zorbalıklara karşı 1 milim dahi geri adım atmadan" ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu'nun paylaşımı sonrası akıllara "Aday Kemal Kılıçdaroğlu mu?" sorusu geldi. Peki, Aday Kemal Kılıçdaroğlu mu oldu? Millet İttifakı CB adayı KK mı oldu?

ADAY KEMAL KILIÇDAROĞLU MU OLDU?

Toplantı sonrası 6 liderin imzasıyla yayınlanan açıklamada, altılı masanın yol haritasının da 30 Ocak'ta açıklanacağı bilgisi verildi. 6 liderin en uzun gerçekleştirdiği toplantı olarak kayıtlara geçen görüşmede cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmadı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, CHP'li Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadan çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak "Korkmadan, yılmadan, zorbalıklara karşı 1 milim dahi geri adım atmadan" ifadelerini kullandı.Kaftancığlu'nun bu paylaşımı "Aday Kemal Kılıçdaroğlu mu?" sorusunu getirdi.