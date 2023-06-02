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Adapazarı'nda Işıkta Bekleyen Otomobilin Motoru Alev Aldı

Adapazarı'nda Işıkta Bekleyen Otomobilin Motoru Alev Aldı

Otomobil Haberleri

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin motor kısmında çıkan yangına ilk müdahale vatandaştan geldi. Yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin motor kısmında çıkan yangına ilk müdahale vatandaştan geldi. Yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Sakarya Caddesi Meydan Sokak üzerinde bulunan Salko Cami önünde meydana gelen olayda, R.K. idaresindeki 54 AIK 562 plakalı Volkswagen marka otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Motor kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü aracından indi. Çevredeki vatandaşlar, yangın tüpü ile ilk müdahaleyi gerçekleştirerek alevlerin daha da büyümesini önledi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Volkswagen Sakarya Cami Otomobil Haberler

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