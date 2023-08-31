Adanış Kutsal Kavga dizisi hakkında detaylar araştırılmaktadır. Dizinin konusu, çekim yeri ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler. Dizi hangi il ve ilçede çekildi, başrollerde kimler var? İşte detaylar...

ATV ekranlarında bugün Adanış Kutsal Kavga filmi yayınlandı. Adanış Kutsal Kavga filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin konusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Adanış Kutsal Kavga'nın hangi il ve ilçede çekildiği araştırılmaktadır. Peki, Adanış Kutsal Kavga konusu ne, nerede çekildi? Adanış Kutsal Kavga oyuncu kadrosu! Hangi il ve ilçede çekildi? Detaylar haberimizde...

ADANIŞ KUTSAL KAVGA KONUSU NE?

Adanış: Kutsal Kavga, Feyz Film Prodüksiyon imzalı, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaryosunu Baki İlhan'ın yazdığı, başrollerini Esra Bilgiç, İsmail Filiz ve Baki İlhan'ın paylaştığı dram ve aksiyon türündeki Türk filmidir.

ADANIŞ KUTSAL KAVGA OYUNCU KADROSU!

Esra Bilgiç - Cemre

İsmail Filiz - İlhan

Baki İlhan - Gölgesiz

Serdar Deniz - Theodore

Turgay Tanülkü - Cemal Amca

Can Nergis - Vincenzo

Nevzat Yılmaz - Lokman Baba

Cenk Kangöz - Dragan

Aslıhan Karalar - Zehra

Ercüment Fidan - Phillip

Dilek Serbest - Selin

Edip Saner - Gabriel

Hakan Eksen - Acar

Anıl Yıldız - Suat Kolsuz