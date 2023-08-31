Adanış Kutsal Kavga konusu ne, nerede çekildi? Adanış Kutsal Kavga oyuncu kadrosu! Hangi il ve ilçede çekildi?
Adanış Kutsal Kavga dizisi hakkında detaylar araştırılmaktadır. Dizinin konusu, çekim yeri ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler. Dizi hangi il ve ilçede çekildi, başrollerde kimler var? İşte detaylar...
ATV ekranlarında bugün Adanış Kutsal Kavga filmi yayınlandı. Adanış Kutsal Kavga filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin konusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Adanış Kutsal Kavga'nın hangi il ve ilçede çekildiği araştırılmaktadır. Peki, Adanış Kutsal Kavga konusu ne, nerede çekildi? Adanış Kutsal Kavga oyuncu kadrosu! Hangi il ve ilçede çekildi? Detaylar haberimizde...
ADANIŞ KUTSAL KAVGA KONUSU NE?
Adanış: Kutsal Kavga, Feyz Film Prodüksiyon imzalı, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaryosunu Baki İlhan'ın yazdığı, başrollerini Esra Bilgiç, İsmail Filiz ve Baki İlhan'ın paylaştığı dram ve aksiyon türündeki Türk filmidir.
ADANIŞ KUTSAL KAVGA OYUNCU KADROSU!
Esra Bilgiç - Cemre
İsmail Filiz - İlhan
Baki İlhan - Gölgesiz
Serdar Deniz - Theodore
Turgay Tanülkü - Cemal Amca
Can Nergis - Vincenzo
Nevzat Yılmaz - Lokman Baba
Cenk Kangöz - Dragan
Aslıhan Karalar - Zehra
Ercüment Fidan - Phillip
Dilek Serbest - Selin
Edip Saner - Gabriel
Hakan Eksen - Acar
Anıl Yıldız - Suat Kolsuz