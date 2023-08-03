UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Adana Demirspor Cluj'u ağırlıyor. Maçın detayları merak edilirken Adanaspor teknik direktörü kim araştırıldı. Peki, Adanaspor teknik direktörü kim? Patrick Kluivert kimdir?

Adana Demirspor tur için sahada. Yeni Adana Stadı'nda Cluj'u konuk eden Şimsekler sporseverlerin ilgi odağı oldu ve kadrosu araştırıldı. Peki,Adanaspor teknik direktörü kim? Patrick Kluivert kimdir?

ADANASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ PATRİCK KLUİVERT KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Temmuz 1976 (47 yıl yaşında)

Amsterdam, Hollanda

Patrick Kluivert (d. 1 Temmuz 1976; Amsterdam, Hollanda) Hollandalı eski millî futbolcudur. Futbola Ajax'da başladı. Surinam asıllıdır. Forvet mevkiindedir. 1998 FIFA Dünya Kupasında boy göstermiştir. Sırasıyla Ajax, Milan, FC Barcelona, Newcastle United, Valensiya,PSV formasını giymiştir.2007-2008 sezonunu geçirdiği Lille kulübünden ayrılmıştır. Temmuz 2016'da Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in futbol direktörü oldu. 30 Haziran 2023'de Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un teknik direktörü oldu

Afc Ajax

1990'ların Ajax'ın altın jenerasyonda yer aldı. İlk maçına 2-1 yendikleri 21 Ağustos 1994 tarihinde 18 yaşındayken Hollanda Süper Kupa'sında Feyenoord karşısında çıktı ve karşılaşmanın ilk golünü attı.

Efsanevi 1994 - 95 sezonunda hem Hollanda Ligi'ni hem UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kadroda yer aldı ve final maçın tek golünü atan isim oldu.

Patrick Kluivert, 1995 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde maçı 70.dakikasında oyuna girdi ve AC Milan'a 85.dakikada attığı gol ile turnuva finalinde gol atan en genç futbolcu oldu. (18 sene, 10 ay ve 23 günlük)

Bosman kuralları gereğince Afc Ajax ile sözleşmesi bittikten sonra İtalyan Takımı AC Milan'a sözleşme imzaladı. Ajax formasıyla oynadığı 3 sene içinde 97 maçta 50 gol attı.

AC Milan

İtalya'da pek varlık gösteremeyen Patrick Kluivert, 33 maçta sadece 9 gol atabildi. Sene sonunda ise Katalan takımı FC Barcelona'ya geçti.

FC Barcelona

FC Barcelona, Kluivert için AC Milan'a 8.75 milyon £ ödedi. Ağustos 1998'de 4 senelik sözleşme imzaladı. Böylece Ajax ile çalıştığı eski teknik direktörü Louis van Gaal ile tekrar biraya geldi.

1998-99 La Liga sezonunda Rivaldo ile çok iyi anlaştı ve sezon boyunca ligde 35 maçta 15 gol atarak takımın şampiyon olmasında katkı sağladı. Bir sene sonra 1999-2000 La Liga'da aynı başarıyı göstererek 26 maçta 15 gol atmayı başardı. Ayrıca o sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7 gol atarak takımın yarı finale kadar çıkardı. 2000-01 La Liga'da kariyer rekoru kırdı, 31 maçta 18 gol atarak takımın ligde üçüncü olmasını sağladı. Ayrıca o sezon Avrupa Kupaları maçında 12 maçta 5 gol atabildi.

2001-02 La Liga'da takımı açısından pek iç açısı geçmese de Kluivert, geçen senelerdeki verimliğini devam ettirdi. 33 maçta 18 gol attı. Bir sene sonra 2002-03'de 16 gol atsa da takımın kötü gidişini önleyemedi. 2003-04 sezonunda ise önceki sezonlardaki formunu yakalamadı, sadece 8 gol atabildi.

2004 yazında takımdan ayrıldı. Oynadığı 6 sezon boyunca ligde attığı 90 gol ile FC Barcelona için La Liga'da en fazla gol atan altıncı isim oldu.

Newcastle United

Temmuz 2004'te İngiliz takımı Newcastle United ile bir senelik anlaştı. Oynadığı 25 maçta 6 gol atabildi. Newcastle United, ligi 14.sırada bitirince sözleşme yinelenmedi ve takımdan ayrılmış oldu.

Valencia

İngiltere deneyiminin ardından İspanya'ya geri döndü ve Valencia ile anlaştı. Kluivert açısından felaketle geçen bir sezon oldu. Sezonun çoğunda sakat olan Kluivert, sahada toplamda 202 dakika kalabildi ve sadece 1 gol atabildi.

PSV Eindhoven

Başarısız geçen iki sezon ardından 12 sene sonra Hollanda'ya geri döndü ve PSV ile anlaştı. İlk maçına, sonradan oyuna girdiği ve 2-1 kazandıkları Feyenood karşısında çıktı. 16 maçta sadece 3 gol atabildi.

Lille

PSV ile sözleşmesi bittikten sonra Fransız ekibi Lille ile anlaştı. Sadece 13 maçta 4 gol atabildi.