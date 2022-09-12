Adanaspor Rodriguez golü izle! Adana Spor Trabzonspor golleri izle! Trabzonspor maçı canlı izle!

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ADANASPOR RODRİGUEZ GOLÜ İZLE

Adanaspor, seyircisi önünde ezeli. Rakibi Adana Demirspor'u 89. dakikada Rodriguez'in attığı gol ile 1-0 yendi.

Konuk ekip Adana Demirspor ikinci yarıda önemli gol fırsatları bulsa da değerlendiremedi ve 89. dakikada yedikleri gol ile sahadan yenik ayrıldı.

ADANA SPOR TRABZONSPOR GOLLERİ İZLE!

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