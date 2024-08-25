Adanaspor Pendikspor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Adanaspor Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adanaspor Pendikspor maçı hangi kanalda? Adanaspor Pendikspor maçına saatler kaldı. Maç öncesi Adanaspor Pendikspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Adanaspor Pendikspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Adanaspor Pendikspor maçı yayın bilgisi haberimizde!

ADANASPOR PENDİKSPORMAÇI HANGİ KANALDA?

Adanaspor ile Pendikspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV kanalından canlı maç izlenebilecek.

ADANASPOR PENDİKSPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Adanaspor-Pendikspor Maçı, 25 Ağustos Pazar günü oynanacak. Adanaspor-Pendikspor Maçı, saat 21:45 başlayacak.

ADANASPOR PENDİKSPORMAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Adanaspor Pendikspor maçı, 11'leri henüz açıklanmadı.

ADANASPOR PENDİKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adanaspor Pendikspor maçı, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.