Adanaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adanaspor - Manisa FK maçı şifresiz mi?

Spor Toto 1. Lig hedefine ulaşmak isteyen Adanaspor - Manisa FK bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Adanaspor - Manisa FK maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Adanaspor - Manisa FK maçı ne zaman?