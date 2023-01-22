Spor Toto 1. Ligin takımlarından Adanaspor ve Malatyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Adanaspor –Malatyaspor maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Adanaspor –Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adanaspor maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? İşte detaylar…

Adanaspor maçı ne zaman? Adanaspor ve Malatyaspor maçı bugün karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Ligin takımlarından Adanaspor-Malatyaspor maçının ne zaman hangi kanalda yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Adanaspor –Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adanaspor maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Adanaspor Malatyaspor maçı ne zaman?

ADANASPOR VE MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adanaspor–Malatyaspor maçı canlı olarak TRT Spor ve BeinSports kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

ADANASPOR-MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Adanaspor –Malatyaspor maçı, 22 Ocak Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek.