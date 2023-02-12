Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerin liglerden çekilme talebini kabul etti. Bu nedenle Adanaspor ligden çekildi mi? Sorusu merak ediliyor. Peki, Adanaspor ligden çekildi mi? Adanaspor maçları ne olacak? Adanaspor'un son durumu ne?

Adanaspor: "Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesi, 2022-2023 sezonunun kalan maçlarını bulunduğumuz şartlar itibariyle devam edilemeyeceği ve bu...

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan felaket nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin başvuruları kabul edildi. Buna göre Adanaspor ligden çekildi mi? Merak ediliyor. Peki, Adanaspor ligden çekildi mi? Adanaspor maçları ne olacak? Adanaspor'un son durumu ne?

YENİ MALATYASPOR LİGDEN ÇEKİLDİ Mİ?

Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK, TFF 1. Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2. Lig'den Diyarbekirspor ve Kahramanmaraşspor ligden çekildi. Yönetim Kurulu, liglerden çekilen takımların kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına karar verdi. Ligden çekilecek takımlar, 2023-2024 futbol sezonunda, 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerine devam edecek. Takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacakları ödenecek.

DEPREM BÖLGESİNE KONTEYNER

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, deprem bölgesinde 1000 konteynerden oluşan geçici barınma alanı oluşturacak. Proje için gerekli harcamaların TFF hesaplarından yapılmasına; proje finansmanı için 59 milyon lirasının 2022-2023 sezonu naklen yayın dağıtım havuzundan alınmasına karar verildi.