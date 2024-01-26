26 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Adanaspor - Keçiörengücü maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Adanaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Adanaspor - Keçiörengücü CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Adanaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir?

ADANASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Adanaspor ile Keçiörengücü arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 26 Ocak Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Türkiye'den bu mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarını tercih edebilirler. Maç, Adana'daki Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleşecek.

ADANASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Adanaspor ile Keçiörengücü arasındaki maçı canlı olarak izlemek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

TRT Spor : Türkiye'de bulunan TRT Spor kanalını tercih edebilirsiniz. Bu kanal, Türksat uydusu üzerinden, D-Smart, Digiturk, Kablo TV gibi platformlarda şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports 2: Digiturk, Kablo TV gibi platformlarda bulunan Bein Sports 2 kanalını kullanabilirsiniz. Bu kanal şifreli olarak yayın yapmaktadır, bu nedenle ilgili platformun abonesi olmanız gerekebilir.

beIN Sports Tod TV: Trendyol 1. Lig maçları, beIN Sports Tod TV kanalında da yayınlanabilir. Bu kanal da şifreli olarak izlenebilir.