Adanaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta?
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TFF 1.Ligde heyecan devam ediyor. 24. haftanın maçında Adanaspor- Denizlispor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Adanaspor - Denizlispor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Adanaspor-Denizlispor CANLI izleme linki var mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 18. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Adanaspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Peki, Adanaspor- Denizlispor maçı ne zaman ,saat kaçta? Hangi kanalda? kritik müsabakayı kim yönetecek? Detaylar haberimizde...
TFF 1. Lig'in ilk haftasında bugün Denizlispor, deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Yusuf Şimşek'le birlikte yeniden yükselişe geçmek isteyen Denizlispor, deplasmanda iyi bir skor almak istiyor. Ev sahibi Adanaspor, ligde oynadığı 16 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0 kaybeden Adanaspor, topladığı 18 puanla 13. sırada yer alıyor.
ADANASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Adanaspor - Denizlispor'un karşı karşıya geleceği 1. Lig'in 18. haftasındaki bu mücadele 19 Aralık Pazartesi günü oynanacak. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçta hakem Can Cengiz görev yapacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.