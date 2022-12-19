Adanaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta?

TFF 1.Ligde heyecan devam ediyor. 24. haftanın maçında Adanaspor- Denizlispor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Adanaspor - Denizlispor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Adanaspor-Denizlispor CANLI izleme linki var mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...