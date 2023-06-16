Adanalı genç, modifiye ettiği lüks otomobiliyle 26 birincilik aldı

ADANA'da 380 beygir gücündeki lüks otomobilini en ince ayrıntısına kadar modifiye edip, güçlü ses sistemi kurarak festivallere katılan Umut Ziyan (25), 3 yılda 26 birincilik aldığı yarışmalarda, 55 madalya, 35 kupa kazandı.

Kentte çiftçilik yapan Umut Ziyan, çocukluğundan beri tutkusu olan otomobil modifikasyonunu daha da ileri taşıyarak çok sayıda araç tasarladı. 5 yıl önce 380 beygir gücündeki lüks otomobilini modifiye etmeye başlayan Ziyan, dışını diamond adı verilen parlak görünen malzemeyle kaplattı. Aracın kaportasının yanı sıra motor, farlar, iç kabin başta olmak üzere tüm bölümlerini kendi tasarımına göre modifiye eden Ziyan, direksiyon simidi de dahil olmak üzere güçlü ses sistemiyle donattı.

Otomobiliyle ilgili bilgiler aktaran Umut Ziyan, "Aracım 1,8 motor, 4 çeker. 380 beygir gücü var. Ses sistemi en önemli özelliklerinden biri. Katıldığım festivallerde güzellik yarışmalarına giriyorum. Bu yarışmalarda aracın baştan sona motorundan, müzik sistemine, far tasarımından kaplamasına, en küçük vidasına kadar aklınıza gelebilecek her tasarıma puan veriliyor. Bunların tamamından ödülle döndüm. İnşallah diğer arkadaşlarımız daha iyi araçlar yapar da daha iyisini yapabiliriz" diye konuştu.