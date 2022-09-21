Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında ekranlara gelen Adanalı Alev'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Adanalı Alev kimdir? Didem Arslan Yılmaz Adanalı Alev neden kovuldu? İşte detaylar...

Yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında her hafta yeni olaylara ışık tutulmaya devam ediyor. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye konuk olan Adanalı Alev'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Adanalı Alev kimdir? Didem Arslan Yılmaz Adanalı Alev neden kovuldu? Detaylar haberimizde...

ADANALI ALEV KİMDİR?

Adanalı Alev'in asıl Alev Karagömlek'tir. Show Tvde yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Adanalı Alev şarkıcı olmak isterken dolandırıldığını iddia etti. Alev Karagömlek, kendisini dolandırdığını iddia ettiği menajer Eyüp ile nasıl tanıştığını anlattı.