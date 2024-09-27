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Adana yaya geçidi kazası nedir? Olay anı video izle!

Adana yaya geçidi kazası nedir? Olay anı video izle!
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Adana'da meydana gelen yaya geçidi kazası, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın detayları ve o anın görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Yaya geçidinden geçmek isteyen Elvan Özdemir'e çarpan aracın sürücüsü tutuklandı. Peki, olay nasıl oldu?

Adana'da yaşanan yaya geçidi kazası, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyarak geniş yankı buldu. Olayın detayları ve kaza anının görüntüleri, sosyal medyada ve haber kanallarında gündem oldu. Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Elvan Özdemir'e çarpan ehliyetsiz sürücü tutuklandı. Adana yaya geçidi kazası nedir? Olay anı video izle!

ADANA YAY GEÇİDİ KAZASI NEDİR?

Adana'da, yaya yolunda elini kaldırarak durması için sürücüleri uyarırken çarpan aracın sürücüsü, kazanın ardından yakalandı. Olay, 25 Eylül akşam saatlerinde Sarıçam ilçesinin Şahintepe Mahallesi'ndeki Kozan Caddesi'nde gerçekleşti. Elvan Özdemir, yaya yolunda karşıya geçmek için yanında bir kadınla birlikte durakladı. Araçların yaya yolunda durmaması üzerine Özdemir, yolun ortasına kadar gelerek elini kaldırarak durmalarını istedi. Ancak bu sırada A.A. isimli sürücü, durmadan Özdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özdemir ağır yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, Özdemir burada hayatını kaybetti.

Adana yaya geçidi kazası nedir? Olay anı video izle!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Adana Valiliği, kazaya ilişkin bir açıklama yaparak, "Elim kazada hayatını kaybeden hemşerimize Allah'tan rahmet, acısını yürekten paylaştığımız ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Olay, sürücülerin yaya geçitlerine dikkat etmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizerken, yaya güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Adana yaya geçidi kazası nedir? Olay anı video izle!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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