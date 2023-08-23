Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'nın betonlaşmış ve dikey mimari içinde olmasının önemli bir tezat oluşturduğunu belirterek, yatay ve müstakil meskenlere dönülmesi gerektiğini söyledi. Köşger, inşaat sektörü temsilcileriyle iş birliği içinde çalışacaklarını ve sektörün federasyon çatısı altında birleşmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'yı rahatlatacak yatay, hatta müstakil meskenlere dönmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile İzmir'den Adana'ya atanan ve görevine başlayan Vali Yavuz Selim Köşger 'e Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarılar diledi. Ziyarete DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu katıldı.

"Her türlü zenginliğe sahip bir kentin betonlaşmış ve dikey mimari içinde olması önemli bir tezat oluşturmaktadır"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, ekonominin ve şehrin ekonomisinde temel taşı görevi gören inşaat sektörü temsilcileri olan müteahhitlere bu süreçte epey yük düştüğünü söyleyerek, "Bu konuda iş birliği içinde çalışmalarımız sürecektir. Ayrıca ilk tespit olarak maddi, manevi her türlü zenginliğe sahip bir kentin bu derecede betonlaşmış ve dikey mimari içinde olması önemli bir tezat oluşturmaktadır. Hem güvenilir hem de daha refah sağlayacak yatay hatta müstakil meskenlere dönmesi gerekir. Bundan sonraki üretimlerin bu yönde olmasını diliyorum. Adana'da sektör temsilcilerinin federasyon çatısı altında toplanarak birlikte hareket etmeleri önemli. Başarılar diliyorum" dedi.

"Valimiz önderliğinde büyük yol kat edeceğiz"

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da Vali Yavuz Selim Köşger 'in Adana'ya atanmasından son derece memnun olduklarını kaydederek, "Çünkü mahalli idareler yöneticiliğinden valiliğe uzanan süreçteki kentle alakalı bilgi, birikim ve tecrübesi bizlere umut vermiştir. Ayrıca belirtmek isterim ki Devletin sevgi şefkat merhamet ve muktedir anlamı olarak valimiz bu güveni vermiştir. Daha başta kentin imar ve çalışma süreciyle ilgili olması son derece önemli. Valimiz önderliğinde büyük yol kat edeceğiz. Başarılar diliyoruz" diye konuştu. - ADANA