TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Adana TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sorusu da merak ediliyor. Adana TOKİ kura sonucu 2022 isim listesi, konuya ilişkin en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Adana TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Adana TOKİ kura sonucu 2022 isim listesi!

TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş başvuru yaptı. Başvuru yapan adaylar ise Adana TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sorusunu araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Adana etabı merak ediliyor. Peki, Adana TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Adana TOKİ kura sonucu 2022 isim listesi!

ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurmuştu. Mersin, Hatay, Adana, Aksaray, Konya kura çekiliş tarihleri henüz belli olmadı. Sosyal konut projesi kapsamında ilk olarak Ardahan ve Şırnak'ta kuralar çekildi. Adana için henüz kura çekimi gerçekleştirilmediği için, Adana TOKİ kura sonuçları henüz açıklanmadı.

ADANA'NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ TOKİ KONUTU YAPILACAK?