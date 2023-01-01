TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı kız kesmeden devam ederken Adana'da yaşamakta olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından Adana TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Adana TOKİ kura çekimi ne zaman? 2023 Adana TOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak?

Adana TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu, TOKİ kura çekimlerine dair en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. Birçok şehir için kura çekim işlemi gerçekleştirilirken Adana TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu gündemdekini yerini korumaya devam ediyor. Peki, Adana TOKİ kura çekimi ne zaman? 2023 Adana TOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak?

TOKİ ADANA 2023 KONUT KURASI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ sosyal konut projesinde ilk kura çekimlerinin 7 Kasım 2022 Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta başlayacağını duyurdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 5, Doğu Anadolu Bölgesi'nden ise 7 il olmak üzere toplam 12 ilde 22 bin 57 konutun ilk evim kura çekimleri 7-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Fakat Adana TOKİ kura çekimi için henüz net bir tarih belirtilmedi.

E- DEVLET ADANA TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.