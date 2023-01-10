Adana TOKİ kura çekimi canlı izle! TOKİ kura çekimi nasıl izlenir? Adana TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ 5. etap kura çekilişleri için il ve tarih bilgisi paylaşıldı. 5. etapta yer alan illerden biri de Adana oldu. Toplamda 6 bin 356 konutun sahibini bulacağı Adana TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Adana TOKİ kura çekimi ne zaman? Adana TOKİ kura çekimi nasıl izlenir? TOKİ Adana evleri nerelerde yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Adana TOKİ kurası ile ilgili araştırmalar kura çekiminin başlamasıyla hızlandı. Toplamda 6 bin 356 konutun sahibini bulacağı Adana TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Konut sahibi olup olmadıklarını TOKİ Adana kura çekilişi canlı yayın ekranı ile öğrenebilecek. Peki, Adana TOKİ kura çekimi ne zaman? Adana TOKİ kura çekimi nasıl izlenir? TOKİ Adana evleri nerelerde yapılacak? TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? TOKİ Adana kura takvimi! Detaylar haberimizde...

ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Adana kura çekim tarihi 10 Ocak tarihinde gerçekleşecek. TOKİ kura çekimleri Youtube kanalından canlı olarak yapılmaktadır.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİNİ İZLEEK İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ ADANA EVLERİ NERELERDE YAPILACAK?

ADANA SARIÇAM: 800

ADANA YUMURTALIK: 300

ADANA KOZAN: 500

ADANA İMAMOĞLU: 500

ADANA TUFANBEYLİ: 156

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ Adana kura sonuçları, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ ADANA KURA TAKVİMİ

Toki Adana kurası ile 6 bin 356 konut sahibini bulacak. Toki Adana kura takvimi şu şekilde: