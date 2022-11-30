Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Adana etabı merak ediliyor ve Adana TOKİ kura çekilişi ne zaman? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, Adana TOKİ kura çekilişi ne zaman? Adana TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak? İşte TOKİ kura çekilişi takvimi!

Etap etap gerçekleştirilmekte olan sosyal konut projesi kapsamındaki TOKİ kura çekilişinin hangi illerde hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. En merak edilen şehirler arasında Adana'da yer alıyor ve vatandaşlar Adana TOKİ kura çekilişi ne zaman? Sorusu ile birlikte Adana TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak? Sorusunu merak ediyor. Peki, Adana TOKİ kura çekilişi ne zaman? Adana TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak? İşte TOKİ kura çekilişi takvimi!

ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Adana kura çekilişinin henüz ne zaman gerçekleştirileceğine dair bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konu hakkında yaşanan gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük