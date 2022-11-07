Adana TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022?
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TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesinde Adana'nın hangi ilçesine kaç konut yapılacağı merak ediliyordu. Ayrıntılar belli oldu. İşte ilçe ilçe Adana'ya yapılacak 6 bin 356 konutun adresleri ve başvuru şartları ,kura çekimi ne zaman sorusunun cevabı …
TOKİ Adana başvurusu 2022 ne zaman, Adana'ya kaç TOKİ konutu yapılacak, TOKİ konutlarının yapılacağı Adana ilçeleri hangileri, Adana TOKİ konutları kura çekilişi ne zaman? Merakla beklenen sorular cevabını buldu. Detaylar haberimizde...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurmuştu. Mersin, Hatay, Adana, Aksaray, Konya kura çekiliş tarihleri henüz belli olmadı. Sosyal konut projesi kapsamında ilk olarak Ardahan ve Şırnak'ta kuralar çekildi.
TOKİ kura çekimi sonuçları TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' internet adresinden yapılıyor. Kura çekimleri canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ internet adresi ya da YouTube üzerinden izleniyor.
- Adana İmamoğlu TOKİ: 500/250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 500
- Adana Kozan TOKİ: 500/250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 500
- Adana Merkez TOKİ: (Çukurova, Seyhan Yüreğir, Ceyhan 4100/250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 4100,
- Adana Sarıçam TOKİ: 800/250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 800
- Adana Tufanbeyli TOKİ: 156/250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 156
- Adana Yumurtalık TOKİ: 300/250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 300
Konut, Konut Arsası ve Sanayi Sitelerinin olacağı projeden; gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engelliler öncelikli olarak faydalanabilecek.
- Genç kategorisine 14 Eylül 1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecektir.
- Proje ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor.
- TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
- Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.