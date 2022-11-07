Adana TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesinde Adana'nın hangi ilçesine kaç konut yapılacağı merak ediliyordu. Ayrıntılar belli oldu. İşte ilçe ilçe Adana'ya yapılacak 6 bin 356 konutun adresleri ve başvuru şartları ,kura çekimi ne zaman sorusunun cevabı …

Sosyal konut projesinde büyük gün yarın! Ardahan ve Şırnak'ın ardından kuraların çekileceği 10 il daha belli oldu

TOKİ Adana başvurusu 2022 ne zaman, Adana'ya kaç TOKİ konutu yapılacak, TOKİ konutlarının yapılacağı Adana ilçeleri hangileri, Adana TOKİ konutları kura çekilişi ne zaman? Merakla beklenen sorular cevabını buldu. Detaylar haberimizde...

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurmuştu. Mersin, Hatay, Adana, Aksaray, Konya kura çekiliş tarihleri henüz belli olmadı. Sosyal konut projesi kapsamında ilk olarak Ardahan ve Şırnak'ta kuralar çekildi.

MERSİN,ADANA ,KONYA ,HATAY,AKSARAY KURA ÇEKİM SONUÇLARINI NERDENÖĞRENECEK?

TOKİ kura çekimi sonuçları TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' internet adresinden yapılıyor. Kura çekimleri canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ internet adresi ya da YouTube üzerinden izleniyor.

ADANA'NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Adana İmamoğlu TOKİ: 500/250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 500

Adana Kozan TOKİ: 500/250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 500

Adana Merkez TOKİ: (Çukurova, Seyhan Yüreğir, Ceyhan 4100/250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 4100,

Adana Sarıçam TOKİ: 800/250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 800

Adana Tufanbeyli TOKİ: 156/250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 156

Adana Yumurtalık TOKİ: 300/250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 300

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Konut, Konut Arsası ve Sanayi Sitelerinin olacağı projeden; gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engelliler öncelikli olarak faydalanabilecek.