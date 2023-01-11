Adana TOKİ kura çekilişi ne zaman? 12 Ocak Adana TOKİ kura çekimi saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Adana etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Adana TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Adana TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimleri başladı. Adana TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Adana TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Adana TOKİ kura çekimi ne zaman? Adana TOKİ kura çekimi ne zaman? Adana TOKİ kura çekimi saat kaçta?

ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Adana kura çekim tarihi 12 Ocak tarihinde gerçekleşecek. TOKİ kura çekimleri Youtube kanalından canlı olarak yapılmaktadır.

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