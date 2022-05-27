Adana Sıfır Bir oyuncuları kimler? Mahmut Çağlar ve diğer oyuncular tam liste! - Haberler

Sıfır Bir, Adana'nın Hürriyet mahallesinde yaşayan Savaş, Cio ve Özgür adındaki üç gencin mahalledeki uyuşturucuya, diğer suçlara ve mafyaya savaş açmasını ve ettikleri mücadeleyi anlatır. Polisin zaman zaman giremediği bu sokaklarda ne pahası olursa olsun uyuşturucu belasına izin vermezler ve bu yolda arkadaşlarını kaybederler. Peki, Adana Sıfır Bir oyuncuları kimler?

ADANA SIFIR BİR OYUNCULARI KİMLER?

Sıfır Bir, Adana'nın Hürriyet mahallesinde yaşayan Savaş, Cio ve Özgür adındaki üç gencin mahalledeki uyuşturucuya, diğer suçlara ve mafyaya savaş açmasını ve ettikleri mücadeleyi anlatır. Polisin zaman zaman giremediği bu sokaklarda ne pahası olursa olsun uyuşturucu belasına izin vermezler ve bu yolda arkadaşlarını kaybederler.

Hapishaneye düşen bu üçlü orada bile başlarını belaya sokmayı başarırlar. Gardiyan Necip ve Koğuş ağası Yahya ile mücadele ederler. Savaş hem içeride hem dışarıda verdiği mücadelede Cio ve Özgür'ü kaybeder ancak onların intikamını alır.

Savaş yine mapusta Cihat ve Azat'la birlikte mücadele edecektir.

Oyuncu

Savaş Satış

Cihangir Ceyhan

Özgür Meriç

Onur Akbay

Gökhan Diğicibaşı

Burak Şahin

Bertan Uçar

Cengizhan Yurdutek

Burak Akyüz

Burak Şafak

Mehmet Elmas

Ayşegül Özcanlı

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