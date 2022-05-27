Adana Sıfır Bir oyuncuları kimler? Mahmut Çağlar ve diğer oyuncular tam liste! - Haberler

Adana Sıfır Bir oyuncuları kimler? Mahmut Çağlar ve diğer oyuncular tam liste!
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Sıfır Bir (S1 F1R B1R olarak stilize edilir), BluTV'de yayınlanan, Kadri Beran Taşkın'ın yönettiği, Adana'da çekilmiş polisiye ve suç türündeki Türk yapımı internet dizisi. İlk bölümü 1 Haziran 2016'da çıkan dizinin final bölümü 12 Haziran 2019'da yayınlanmıştır. Peki, Adana Sıfır Bir oyuncuları kimler? Mahmut Çağlar ve diğer oyuncular tam liste!
Sıfır Bir, Adana'nın Hürriyet mahallesinde yaşayan Savaş, Cio ve Özgür adındaki üç gencin mahalledeki uyuşturucuya, diğer suçlara ve mafyaya savaş açmasını ve ettikleri mücadeleyi anlatır. Polisin zaman zaman giremediği bu sokaklarda ne pahası olursa olsun uyuşturucu belasına izin vermezler ve bu yolda arkadaşlarını kaybederler. Peki, Adana Sıfır Bir oyuncuları kimler?
ADANA SIFIR BİR OYUNCULARI KİMLER?
Sıfır Bir, Adana'nın Hürriyet mahallesinde yaşayan Savaş, Cio ve Özgür adındaki üç gencin mahalledeki uyuşturucuya, diğer suçlara ve mafyaya savaş açmasını ve ettikleri mücadeleyi anlatır. Polisin zaman zaman giremediği bu sokaklarda ne pahası olursa olsun uyuşturucu belasına izin vermezler ve bu yolda arkadaşlarını kaybederler.
Hapishaneye düşen bu üçlü orada bile başlarını belaya sokmayı başarırlar. Gardiyan Necip ve Koğuş ağası Yahya ile mücadele ederler. Savaş hem içeride hem dışarıda verdiği mücadelede Cio ve Özgür'ü kaybeder ancak onların intikamını alır.
Savaş yine mapusta Cihat ve Azat'la birlikte mücadele edecektir.
Oyuncu
Savaş Satış
Cihangir Ceyhan
Özgür Meriç
Onur Akbay
Gökhan Diğicibaşı
Burak Şahin
Bertan Uçar
Cengizhan Yurdutek
Burak Akyüz
Burak Şafak
Mehmet Elmas
Ayşegül Özcanlı