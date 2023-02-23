Adana'da hissedilen bir depremin meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Adana Seyhan kaç şiddetinde deprem oldu? Adana Seyhan deprem şiddeti ne? Seyhan kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Son depremler listesi! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Adana'da gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Adana'da deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Adana Seyhan kaç şiddetinde deprem oldu? Adana Seyhan deprem şiddeti ne? Seyhan kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ADANA SEYHAN DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır hasarı verdiği iller arasında yer alan Hatay bir kez daha sarsıldı. AFAD, Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilmiştir.