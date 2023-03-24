Adana Saimbeyli kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Adana deprem mi oldu, şiddeti ne? Adana kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Adana'da hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Adana Saimbeyli kaç şiddetinde deprem oldu? Adana deprem mi oldu, şiddeti ne? Adana kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Adana'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Adana deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Adana Saimbeyli kaç şiddetinde deprem oldu? Adana deprem mi oldu, şiddeti ne? Adana kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ADANA DEPREM ŞİDDETİ NE?

AFAD verilerine göre son olarak meydana gelen deprem Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.8 şiddetinde gerçekleşmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.