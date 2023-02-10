Adana Saimbeyli kaç şiddetinde deprem oldu? Saimbeyli deprem şiddeti ne? Saimbeyli kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Adana deprem oldu mu ve Adana'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Adana Saimbeyli kaç şiddetinde deprem oldu? Saimbeyli deprem şiddeti ne? Saimbeyli kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...