Adana Saimbeyli kaç şiddetinde deprem oldu? Saimbeyli deprem şiddeti ne? Saimbeyli kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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Adana deprem oldu mu ve Adana'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Adana Saimbeyli kaç şiddetinde deprem oldu? Saimbeyli deprem şiddeti ne? Saimbeyli kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...
Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Adana'da gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Adana Saimbeyli kaç şiddetinde deprem oldu? Saimbeyli deprem şiddeti ne? Saimbeyli kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...
GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
ADANA SAİMBEYLİ DEPREM Mİ OLDU?
Afad verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.