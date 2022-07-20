Adana Posta Kodu kaç? Adana ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Adana'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
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Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Adana Posta Kodu kaç? Adana ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Adana'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Adana ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Adana) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Adana ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Adana'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
POSTA KODU NEDİR?
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
ADANA'NIN POSTA KODU KAÇTIR?
Adana'nın posta kodu 01000 'dır. Adana'nın tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Adana posta kodu : 01000
ADANA VE İLÇELERİNİN POSTA KODLARI
- Aladağ posta kodu : 01720
- Ceyhan posta kodu : 01920
- Çukurova posta kodu : 01360
- Feke posta kodu : 01660
- İmamoğlu posta kodu : 01700
- Karaisalı posta kodu : 01770
- Karataş posta kodu : 01900
- Kozan posta kodu : 01530
- Pozantı posta kodu : 01490
- Saimbeyli posta kodu : 01740
- Sarıçam posta kodu : 01410
- Seyhan posta kodu : 01040
- Tufanbeyli posta kodu : 01640
- Yumurtalık posta kodu : 01680
- Yüreğir posta kodu : 01358