Üye Girişi
Haberler
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
"Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz"
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu

Adana okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Adana okul yok mu (Son Dakika Adana Valiliği)?

Adana okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Adana okul yok mu (Son Dakika Adana Valiliği)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ocak Çarşamba günü için hava durumu uyarıları yaptı. Adana şehrinde yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağını büyük bir merakla bekliyor. Adana'daki okulların tatil olup olmadığı merak konusu. Adana okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Adana okul yok mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ocak Çarşamba günü için yaptığı hava durumu uyarıları sonrası Adana'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Adana'daki öğrenciler ve veliler, tatil durumunun açıklanmasını bekliyor. Bu durum, özellikle öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Adana okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Adana okul yok mu?

YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK?

Yılbaşında ve 2025 yılı ilk günlerinde ülkemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı, genellikle az bulutlu, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu bir havanın etkili olması bekleniyor. Salı günü Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu ve Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karaman ve Niğde çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 2025 yılının ilk günü yurtta yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklığının; Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın yeni yılın ilk günlerinde hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

31.12.2024-01.01.2025 Arasında Bazı Merkezlerimizde Beklenen Hava Durumu

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 4, en yüksek 11 derece.

İzmir: Az bulutlu gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri puslu ve yer yer sisli, en düşük 6, en yüksek 15 derece.

Konya: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu, en düşük -2, en yüksek 6 derece.

Antalya: Az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek 18 derece.

Adana: Parçalı bulutlu, en düşük 5, en yüksek 18 derece.

Diyarbakır: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -2, en yüksek 10 derece.

Erzurum: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -15, en yüksek -4 derece.

Trabzon: Çok bulutlu, Salı günü aralıklı yağmurlu, en düşük 8, en yüksek 11 derece.

1 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Çarşamba günü tatil olacak.

RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

ADANA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?

31 Aralık 2024 (Salı): 31 Aralık okullarda eğitim olacak.

1 Ocak 2025 (Çarşamba): Yılbaşı günü, Türkiye genelinde resmi tatil olduğu için okullar tatil olacak.

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL OLDU?

1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı okullar da 1 Ocak Çarşamba günü tatil olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Putin'in kayyum atadığı Türk devinden açıklama var
img

Konut kredileri için yeni dönem yarın başlıyor
img

Türk vatandaşı Tuğgeneral oldu, yeni ordu ilk hedefini duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte 2024 yılında hafızalara kazınan 28 olay
İşte 2024'ün geride bıraktıkları
Yeni yıla saatler kala binlerce İstanbullu, Taksim'e akın etti
Adım atacak yer kalmadı! Yeni yıla saatler kala insan seli
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam

Son Dakika Haberleri

En çok yapraklı yonca toplam kaç yapraklıdır? Guinness Dünya Rekorları'na göre, bilinen en çok yaprakli yonca toplam kaç yapraklıdır? 21 Kasım 1998'de İngiltere Championship Ligi'nde oynanan Sunderland-Barnsley maçında Barnsley forveti Ashley Ward, maçın 33. ila 37. dakikaları .... Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi neden terk etti? Kurumsal yeni yıl mesajları 2025! Çalışanlara yılbaşı kutlama mesajı örnekleri Sevgiliye yılbaşı mesajı 2025! Kız erkek arkadaşa, flörte yeni yıl kutlama mesajları O Ses Türkiye sunucusu Saadet kimdir? 2025 Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Ebru Gündeş neden yok 2025? O Ses Türkiye Murat Boz neden yok 2025? O Ses Türkiye Ezgi Mola takımında kimler var? O Ses Türkiye Seda Sayan neden yok 2025?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.