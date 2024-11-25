Ülke genelinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken bazı illerimizde eğitim-öğretim faaliyetlerine de ara verildi. Adana okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Adana'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

ADANA OKULLAR TATİL Mİ?

25 Kasım Pazartesi Adana'nın Pozantı ve Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Feke, Saimbeyli ilçelerinde de köy okullarında eğitime ara verildi.

Karaman Valiliğinden 26 Kasım Salı günü için henüz açıklama gelmedi.