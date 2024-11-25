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20 ilde daha okullar tatil edildi

20 ilde daha okullar tatil edildi

Adana okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Adana'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Adana okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Adana'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
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26 Kasım 2024 tarihinde Adana'da okulların tatil olup olmadığı, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Adana okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Adana'da okul yok mu?

Ülke genelinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken bazı illerimizde eğitim-öğretim faaliyetlerine de ara verildi. Adana okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Adana'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

ADANA OKULLAR TATİL Mİ?

25 Kasım Pazartesi Adana'nın Pozantı ve Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Feke, Saimbeyli ilçelerinde de köy okullarında eğitime ara verildi.

Karaman Valiliğinden 26 Kasım Salı günü için henüz açıklama gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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