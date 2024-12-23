Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye ziyaretlerimiz bundan sonra artarak devam edecek
Erdoğan ne zaman Suriye'ye gidecek? Kabine sonrası çarpıcı açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
Suriye için dikkat çeken mesaj: Belki yarın belki yarından da yakın
Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Davaya günler kala iki kişi için zorla getirme kararı

Adana okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Adana Valiliği)?

Adana okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Adana Valiliği)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Aralık Salı günü için yaptığı uyarılar sonrasında, okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Adana okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Aralık Salı günü için yapılan hava durumu uyarıları sonrasında, okulların tatil olup olmayacağı konusu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda bilgi arayışı içerisinde. Adana okullar tatil mi 24 Aralık Salı?

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
ANTALYA

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu yağış uyarısı nedeniyle, Antalya genelinde sadece taşımalı eğitime 24.12.2024 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

Tüm vatandaşlarımıza, öğrencilerimize ve kamuoyuna duyurulur.

24 ARALIK SALI ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan Adana'da okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

Adana okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Adana Valiliği)?

METEOROLOJİ UYARDI

Denizlerimizde(Ege) Fırtına Bekleniyor!

Ege'de rüzgarın, pazartesi günü (23.12.2024) kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın salı günü (24.12.2024) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Adana, Mersin'in Doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.12.2024 Pazartesi günü Adana, Mersin'in doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1300-1400 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump gözünü Grönland'a dikti: Kontrolü mutlak bir zorunluluk
Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Kontrolü mutlak zorunluluk
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi! İşte yeni sahibi
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
Her gün bin 300 hanenin hakkına girmişler
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni

Son Dakika Haberleri

Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman? Adana okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Adana Valiliği)? Ankara okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Ankara Valiliği)? Benfica Estoril CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Estoril maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Muğla okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Muğla Valiliği)? Merkez Bankası rezervi ne kadar, rekor mu kırdı? Antalya okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Antalya Valiliği)? Yarın okullar tatil mi? 24 Aralık Salı okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Yılbaşında okullar tatil mi? Gençlerbirliği Adanaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gençlerbirliği Adanaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Can Grubu kimin, sahibi kim, bünyesinde hangi şirketler var? Kemal Can kimdir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.