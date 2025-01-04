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Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü?

Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü?
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Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü için hazırlıklar yapılıyor. Peki, Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü?

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü için hazırlıklar başladı. Adana'nın kurtuluş tarihi ve bu yıl kutlanacak olan yıl dönümü hakkında detaylar merak ediliyor. Adana halkı, kurtuluşunun yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Adana'nın kurtuluşu ne zaman?

ADANA'NIN KURTULUŞU NE ZAMAN?

Adana'nın haklı direnişinin zaferle taçlandırıldığı kutlu gün olan 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümüdür.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Adana ve çevresi Fransızlar tarafından işgal edildi. Zulme boyun eğmeyen ve direnişin sembolü olan Adanalılar, birçok kahramanlık hikâyesinin öznesi oldular.Adanalı Nene Hatun, Nezahat Onbaşı, Kara Fatma, Tayyar Rahime, Saim Bey, Ali Yaver, İbo Osman, Şeyh Cemil,Süleyman Cerdun, Doğan Bey, Arap Ali, Gizik Duran, Zeynep Hatun, Adile Hanım, Karaisalı Müftüsü Hacı Mehmet ve Şerife Bacı gibi binlerce yurtsever gözlerini kırpmadan canlarını feda etmişlerdir. Bütün zorluklara karşın işgale direnmiş ve sonuçta kendisinden silah, teçhizat ve donanım olarak kat kat üstün düşman kuvvetlerini yıldırmıştır.Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı esnasında gösterdiği diplomatik başarı sonucu yapılan 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması ile 5 Ocak 1922 tarihinde Fransızlar Adana ve çevresinden çekilmek zorunda kalmıştır.Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 15 Mart 1923 tarihinde devlet reisi olarak Adana'yı ziyaretlerinde, Kurtuluş Mücadelesi kararını Adana'da aldığını, "Bende bu vakayiin ilk hiss-i teşebbüsü, bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur" veciz sözü ile belirtmiştir.Adana'nın bağımsızlığını kazanması için mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle ve şükranla anıyoruz. Bereketin, yiğitliğin, mertliğin ve medeniyetin şehri Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutlu olsun.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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