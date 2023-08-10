Adana'nın Feke ilçesinde otomobil yangını
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Adana'nın Feke ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangın sonucu bir otomobilde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Adana'nın Feke ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
İ.T'nin kullandığı 01 FG 065 plakalı otomobil, Maran Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Otomobil