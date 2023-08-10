Adana'nın Feke ilçesinde otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Otomobil Haberleri
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Maran mevkiinde bir otomobil bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Sürücü haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın Feke ilçesinde otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, İlçeye bağlı Maran mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Seyir halinde olan 01 BT 456 plakalı otomobil bilinmeyen sebeple yanmaya başlayınca sürücüsü durdurup araçtan indi. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Alev alan otomobil söndürülürken kullanılmaz hale geldi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil