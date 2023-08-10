Adana'nın Feke ilçesinde otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Maran mevkiinde bir otomobil bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Sürücü haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.