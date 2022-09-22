Türk yemeklerinin en sevileni olan kebap yerli- yabancı herkesin severek tükettiği yemekler arasındadır. Herkesin akıllarında soru olan şey ise Adana mı acı Urfa mı? sorusu. Ülkemize gelen turistlerin en sevdiğiniz yemek? Sorusuna verdiği cevap genellikle "kebap" cevabı oluyor. Adana mı acı Urfa mı? Adana kebap acı mı? Urfa kebap acı mı? Hangi kebap acı oluyor?

Türk yemeklerinin en sevilenlerinden olanı kebaptır. Kebabın iki türlüsü var bunlardan biri Adana iken diğeri Urfa'dır. Ülkemize gelen her turistin severek tercih ettiği yemeklerden olan kebap, Doğu Anadolu Bölgesi'nde sevilerek tüketiliyor. İki tür çeşidi olan kebap hakkında merak edilenlerden biri ise Adana mı acı Urfa mı? Adana kebap acı mı? Urfa kebap acı mı? Hangi kebap acı oluyor?

ADANA MI ACI URFA MI?

Sevilerek tüketilen yemeklerden olan Adana ve Urfa kebabından Adana kebabı acı olanıdır. Urfa kebabına göre Adana kebabı daha fazla acılı olur. Acı seven kişilerin kebap yerken tercih etmesi gereken kebap türü Adana kebaptır.