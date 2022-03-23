Adana lise taban puanları 2022? Adana en iyi liseler, en yüksek puanlı liseler! Adana Fen Lisesi taban puanı, Seyhan İMKB Fen Lisesi taban puanı!

ADANA (Haberler.com) - Öğrenciler bir yıl boyunca verdikleri emeklerinin karşılığı olarak istedikleri okullara yerleşmenin hayalini kurmakta. Peki Adanada'ki lise taban puanları ne kadardır? Adana'daki en liseler hangileridir? Sorularını internette araştırmaktalar.Sizlere Adana lise taban puanlarının listesini hazırladık. İşte haberimizin detayları. Onca emeğin karşılığı olarak istediğiniz okullara yerleşmeniz dileğiyle.

ADANA LİSE TABAN PUANLARI

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