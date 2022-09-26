Adana Lezzet Festivali ne zaman? Uluslararası Adana Lezzet Festivali saat kaçta, nerede?

Adana Valiliğince bu yıl 6. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Peki, Adana Lezzet Festivali ne zaman?

Kebap, şalgam ve şırdan gibi geleneksel lezzetlerin sunulacağı Adana Lezzet Festivali bu yıl 6. kez düzenlenecek. Yemek şovlarının yanı sırada konserlerinde yapılacağı Adana Lezzet Festivali'nin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Adana Lezzet Festivali'nin 6.sı ne zaman gerçekleşeceği araştırılmaya başlandı. Peki, Adana Lezzet Festivali ne zaman? Adana Lezzet Festivali saat kaçta, nerede? Detaylar haberimizde...

ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN?

Adana Valiliğince düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 7-8-9 Ekim'de gerçekleşecek.

ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ SAAT KAÇTA, NEREDE?

Uluslararası Adana Lezzet Festivali 7-8-9 Ekim'de Merkez Park'ta gerçekleşecek.