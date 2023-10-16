ADANA LEZZET FESTİVALİ 2023 ne zaman, nerede, kaç gün sürecek? Adana Lezzet Festivali ücretsiz mi?

7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali tüm hızıyla konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Festival hakkında "Adana Lezzet Festivalİ 2023 ne zaman, nerede, kaç gün sürecek? Adana Lezzet Festivali ücretsiz mi?" Sorularına yanıt arayan Adanalılar festival hakkında daha fazla bilgiyi araştırıyor. İşte detaylar…

Adana Lezzet Festivali 2023, Adana'nın kendine özgü lezzetlerini ve yerel yemek kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen bir etkinlik olarak her yıl geleneksel olarak düzenlenir. Türkiye ve dünya genelinden katılımcıların beklendiği bu festival, Adana'nın zengin mutfak kültürünü kutlamak için harika bir fırsattır. Peki, Adana Lezzet Festivalİ 2023 ne zaman, nerede, kaç gün sürecek? Adana Lezzet Festivali ücretsiz mi? İşte detaylar…

ADANA LEZZET FESTİVALİ 2023 NE ZAMAN, NEREDE, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Festival, Adana'nın Seyhan İlçesi'ndeki Merkez Park içerisindedir. Festivale giriş ve katılım tamamen ücretsizdir ve 6-7-8 Ekim 2023 tarihlerindedir. Öte yandan, Festivale giriş ya da etkinliklere katılım için bilete gerek yoktur. Festival alanına ya da etkinliklere giriş için herhangi bir kayıta gerek yoktur. Olası bir kontenjan gerektiren yarışma, etkinlik, faaliyet durumunda web sitemizin etkinlikler başlığı altında duyurusu yapılacaktır. Takipte kalarak haberdar olabilirsiniz.

ADANA LEZZET FESTİVALİ ÜCRETSİZ Mİ?

Festivale giriş ve katılım tamamen ücretsizdir.