Adana kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Adana deprem mi oldu, şiddeti ne? Adana kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Adana'da hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Adana kaç şiddetinde deprem oldu? Adana deprem mi oldu, şiddeti ne? Adana kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Deprem bölgesinden diğer illere nakil olan 14 bin 73 öğrenci, kendi illerine geri döndü

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Adana'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Adana deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Adana kaç şiddetinde deprem oldu?Adana deprem mi oldu, şiddeti ne? Adana kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ADANA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana bir kez daha sallandı. Saimbeyli ilçesinde akşam saatlerinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise 4.6 olarak duyurduğu depremin merkez üssünün Kahramanmaraş'a bağlı Göksun ilçesi Hacıkodal olduğunu belirtti. Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşarken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi.