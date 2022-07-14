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Adana ithal atık olayı nedir?

Haberler.com - Gündem
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Adana ithal atık olayı nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ithal atık iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Gelişme sonrası Adana ithal atık olayı nedir, merak edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana'daki ithal atık dökümü iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki , Adana ithal atık olayı nedir?

ADANA İTHAL ATIK OLAYI NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana'daki ithal atık dökümü iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasının devamında çöp değil dönüştürmek için atık aldıklarını belirten Bakan kurum, "Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere tane tane bir kez daha söylüyoruz. Çöp değil atık alıyoruz. Çünkü geri dönüştürüyoruz. Geri dönüşüme uygun olmayan atıkları asla ithal etmiyoruz. Çünkü yasakladık" dedi.

Adana ithal atık olayı nedir?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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