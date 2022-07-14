Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana'daki ithal atık dökümü iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki , Adana ithal atık olayı nedir?

ADANA İTHAL ATIK OLAYI NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana'daki ithal atık dökümü iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasının devamında çöp değil dönüştürmek için atık aldıklarını belirten Bakan kurum, "Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere tane tane bir kez daha söylüyoruz. Çöp değil atık alıyoruz. Çünkü geri dönüştürüyoruz. Geri dönüşüme uygun olmayan atıkları asla ithal etmiyoruz. Çünkü yasakladık" dedi.