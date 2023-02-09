Adana Havalimanı açık mı ve Adana Havalimanı kapatıldı mı soruları gündeme geliyor. 10 ili vuran büyük depremde havalimanları açık mı, kapalı mı merak ediliyor. Adana Havalimanı açık mı ve Adana Havalimanı kapatıldı mı gündeme geliyor. Peki, Adana Havalimanı açık mı? Adana Havalimanı kapatıldı mı?

Adana Havalimanı açık mı ve Adana Havalimanı kapatıldı mı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Çevre illerde meydana gelen yıkımlardan dolayı havalimanları çalışıyor mu araştırılıyor. Adana Havalimanı açık mı ve Adana Havalimanı kapatıldı mı gündeme geliyor. Adana Havalimanı açık mı? Adana Havalimanı kapatıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

ADANA HAVALİMANI AÇIK MI?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde acı tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. 10 ili vuran felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e, yaralı sayısı ise 62 bin 937'ye yükseldi.

Bununla birlikte, Adana Havalimanı açıktır. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Adana Havalimanı, yardım faaliyetleri için lojistik ve ulaşım üssü oldu.

ADANA HAVALİMANI AÇIK

Yurt içi ve yurt dışından gönüllülerin yanı sıra görevlendirilen arama kurtarma ekiplerini ve malzemeleri taşıyan uçaklar, deprem bölgelerine hızlıca ulaşmak için Adana Havalimanı'na iniyor. Hatay Havalimanı'nın uçuşa kapanmasıyla daha da önem kazanan havalimanına gelen ekipler, buradaki görevliler tarafından yönlendirilerek ihtiyaç duyulan bölgelere ulaşmaları sağlanıyor. Havalimanında ayrıca bu ekiplerin kullanacakları malzemelerin taşınması için tır ve kamyonlar da hazır bulunuyor.