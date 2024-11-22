Adana hava durumu | 23 Kasım Adana'da hava nasıl olacak? Adana günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Adana'daki hava durumu, 23 Kasım tarihi için merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, gün içinde hava şartlarının nasıl olacağını ve yağmur ihtimalinin olup olmadığını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Adana'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Peki, 23 Kasım Cumartesi Adana'da hava nasıl? Adana'da yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizde!

ADANA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Adana'da 23 Kasım 2024 Cumartesi günü hava tahmini oldukça ılıman bir hava gösterecek. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık ise 14°C olacak. Hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Yağış ihtimali oldukça düşük ve nem oranı yaklaşık %61 civarında gözüküyor.

Adana için gelecek günlerde ise sıcaklıklarda bir düşüş öngörülüyor. Örneğin, 24 Kasım Pazar günü hava yağmurlu olacak ve sıcaklıklar gündüz 13°C'ye, gece ise 6°C'ye kadar inecek. Daha sonraki günlerde güneşli ve serin bir hava hakim olacak.

ADANA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Adana'da 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;