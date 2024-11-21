Adana hava durumu | 21 Kasım Adana'da hava nasıl? Adana'da yağmur yağacak mı?

Adana'daki hava durumu, 21 Kasım tarihi için merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, gün içinde hava şartlarının nasıl olacağını ve yağmur ihtimalinin olup olmadığını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Adana'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Peki, 21 Kasım Adana'da hava nasıl? Adana'da yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizde...

ADANA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların özellikle Batı Akdeniz ile Adana çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayanların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.

Adana'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 17°C civarında olması beklenirken, yağış nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceği ve ani su birikintileri oluşabilecek.

ADANA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Adana'da 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;