Adana elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Seyhan, Sarıçam, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
Adana'da Seyhan, Sarıçam, Çukurova elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. Adana elektrik kesintisi ne zaman gelir? 23 Ekim günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 23 Ekim Adana'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan elektrik kesintisi listesi yayınlandı. İşte Adana'da yaşanacak elektrik kesintileri...
Adana elektrik kesintisi! Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi! Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Ekim Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adana elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:
SEYHAN, YÜREĞİR, ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Seyhan elektrik kesintisi listesi için tıklayınız .
- KURUKÖPRÜ, 33034 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
- Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
- Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
- ÇINARLI, İNÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
- Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
- Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
- HAVUZLUBAHÇE, 15046 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.10.2024 01:07 'da verilmesi planlanmaktadır.
- Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
- Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
- HADIRLI, 10039 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
- Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
- Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
- GÜRSELPAŞA, 75143 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
- Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
- Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
- MÜRSELOĞLU, 47 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
- Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
- Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
- PINAR, 74169 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.10.2024 23:48 'da verilmesi planlanmaktadır.
- Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
- Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
- MIDIK, ŞEHİT JANDARMA UZMAN ONBAŞI TURGAY ORHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
- Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
- Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
- AKKAPI, 12189 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
- Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
- Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
- ALİDEDE, 29004 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.10.2024 01:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
- Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
- Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
- YEŞİLYURT, 70539 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
- Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
- Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
- CAMUZCU, 7005 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.