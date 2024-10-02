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Adana elektrik kesintisi! 2-3 Ekim Yüreğir, Çukurova, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter?

Adana elektrik kesintisi! 2-3 Ekim Yüreğir, Çukurova, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter?
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Adana'da Yüreğir, Çukurova, Kozan elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. Adana elektrik kesintisi ne zaman gelir? 2 Ekim günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 2 Ekim Adana'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan elektrik kesintisi listesi yayınlandı. İşte Adana'da yaşanacak elektrik kesintileri...

Adana elektrik kesintisi! Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi! Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Ekim Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

YÜREĞİR, ÇUKUROVA, KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Seyhan elektrik kesintisi listesi için tıklayınız .

Adana elektrik kesintisi! 2-3 Ekim Yüreğir, Çukurova, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Çukurova Yüreğir Kozan Adana

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