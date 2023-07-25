Sabah saatlerinde 5.5 şiddetinde bir depremle sarsılan Adana'da halk büyük panik yaşadı. Bölgede artçılar sürerken vatandaşların yaşadıkları büyük korku güvenlik kameralarına da yansıdı. Arama motorlarında ise Adana depremde ölen var mı? Adana yaralı var mı? soruları aratıldı.

Son Dakika! Güne 5.5'lik sarsıntıyla uyanan Adana, bu kez de 4.4'lük depremle sallandı

Adana depremde ölen var mı? Adana yaralı var mı? merak ediliyor. Bu sabah Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem kentte panik havası yarattı. Peki, Adana depremde ölen var mı? Adana yaralı var mı?

ADANA DEPREMDE ÖLEN VAR MI?

Sabah saatlerinde 5.5 şiddetinde bir depremle sarsılan Adana ikinci kez sallandı. Saat 10.57'de merkez üssü Kozan olan ve 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Son durumla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "Adana'da 2 kişi yüksekten atlama ve eşya düşmesine, Osmaniye'de ise 6 kişi yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak olaydan etkilenmiştir" dedi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Osmaniye ve Gaziantep'te de hissedildi. 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 15 dakika içerisinde 3 artçı deprem daha oldu.

"YIKILMIŞ BİNA İHBARI GELMEDİ"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilk depremin ardından yaptığı açıklamada "Birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisi var" ifadelerini kullandı. Adana Valisi Süleyman Elban da tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, "10 saniyenin üzerine sallandık, yıkılmış bina ihbarı gelmedi. Taramalarımız sürüyor." dedi.

"8 KİŞİ YARALANDI"

Depremle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu sabah meydana gelen Adana Kozan merkezli depremde Adana'da 2 kişi yüksekten atlama ve eşya düşmesine, Osmaniye'de ise 6 kişi yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak olaydan etkilenmiştir. Depremden etkilenen kişiler olay yerine görevlendirilen 8 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hastalarımıza ve depremden etkilenen halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.