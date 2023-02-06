Adana deprem son durum ne olduğu merak ediliyor. Adana depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu ve Adana depremde ölen var mı araştırılıyor. Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. Peki, Adana deprem son durum! Adana depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Adana depremde ölen var mı?

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de bazı binalar yıkıldı. Adana deprem son durum ne olduğu ve Adana depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu merak ediliyor. Adana depremde ölen var mı araştırılıyor. Adana deprem son durum! Adana depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Adana depremde ölen var mı? Detaylar haberimizdedir…

ADANA DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ, DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye bazı binalar yıkıldı.

ADANA DEPREMDE ÖLEN VAR MI?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adana'da bir bina çöktü. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yaptığı açıklamada "Biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartman tamamen yıkıldı. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın." dedi.

Deprem nedeniyle Suriye'de 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 200'den fazla ise yaralının olduğu öğrenildi.