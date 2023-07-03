Adana deprem riski var mı? Adana deprem uyarısı nedir? Adana deprem bölgesi mi? merak ediliyor. Başarılı isimlerden biri olan Ahmet Ercan'ın Adana'ya dikkat çekmesiyle beraber vatandaşlar Adana deprem riski var mı? Adana deprem uyarısı nedir? Adana deprem bölgesi mi? sorularına yanıt aradı.

ADANA DEPREM RİSKİ VAR MI?

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabında Adana hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Çok geç olmadan, TC'de ilgili bakanlık öncelikli olarak; Göksun, Kozan, Adana, Ceyhan'daki konut ile işyerlerinde, hem yer, hem de yapı davranışlarını jeofizik+ inşaat müh. baktırmalı, sağlam olmayanları kentsel dönüşüme sokmalıdır. Kırık yıkmaz, sarsıntı ile umursamazlık yıkar."