Adana deprem riski var mı? Adana deprem olma olasılığı, riski var mı? Naci Görür, peş peşe depremler sonrası 4 ili uyardı!

Bugün peş peşe Diyarbakır, Antalya ve Malatya'da depremler meydana geldi. Bu sarsıntılar sonrası bir televizyon kanalına konuk olan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu. Peki, Adana deprem riski var mı? Adana deprem olma olasılığı, riski var mı?

Adana deprem riski var mı? Sorusu, özellikle 6 şubat depreminin ardından merak edildi ve araştırıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bugün saat 15.25'te Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 16.81 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Diyarbakır'daki deprem sonrası Antalya ve Malatya da sallandı. Türkiye beşik gibi sallanırken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Peki, Adana deprem riski var mı? Adana deprem olma olasılığı, riski var mı?

ADANA DEPREM RİSKİ VAR MI?

Halk TV canlı yayınına katılan Naci Görür, şu değerlendirmelerde bulundu; İzmir yarımadasında ciddi faylar var. Bölgede önemli ölçüde fay atımları olduğu için bölgede faylarda stres alanlarında değişimler olmuştur. 7 Şubat'ta ben Adana ve İskenderun yöresine dikkat edelim demiştim. Deprem büyüklüğü de stresi transfer ettiğin zaman deprem oluşturacak fay boyutu nedir o önemli. Küçük fay öyle büyük deprem üretemez. Adana'da genelde çoğu zaman gördüğümüz aletsel dönemde bile büyük ölçüde 6'lar mertebesinde deprem var. Adana'da beklediğim deprem 6'lar mertebesinde olur. Diyarbakır'a kadar böyle büyük, yıkıcı deprem beklemiyorum. Oraya yakın olabilecek bir deprem de orayı etkiler ama bu komşunun depremi olur. Diyelim Kayseri'nin orada olan faylar vardır. Son depremlerden sonra orada da bir takım stres alanı değişimleri olmuş olabilir."