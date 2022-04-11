Adana deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 11 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Adana deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu sorularına yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Nisan 2022 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte, Adana deprem son dakika haberleri.

ADANA DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER

Son Depremler verileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Sallantı hissedilmesinin ardından veya sosyal medyada deprem olup olmadığı konuşulurken araştırmalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Adana şehrine ait son dakika deprem verisi bulunmamaktadır.

Tarih Ülke Büyüklük İl İlçe Köy Diğer Enlem Boylam Derinlik Tip 11.04.2022 14:08:42 Türkiye 1.2 Mugla Ula - - 37.0035 28.3866 7.00 ML 11.04.2022 12:37:16 Türkiye 2.0 Mugla Köycegiz - - 36.9430 28.8630 7.16 ML 11.04.2022 12:17:49 Türkiye 1.4 Malatya Pütürge - - 38.2440 38.8208 0.18 ML 11.04.2022 10:18:11 Türkiye 2.1 Antalya Kas - - 36.2541 29.7755 5.24 ML 11.04.2022 09:55:06 Türkiye 1.1 Malatya Pütürge - - 38.1671 38.7366 7.05 ML 11.04.2022 09:35:30 Türkiye 1.5 Malatya Pütürge - - 38.1623 38.7268 2.60 ML 11.04.2022 09:00:13 Türkiye 1.3 Manisa Alasehir - - 38.3038 28.6100 7.00 ML 11.04.2022 08:46:01 Türkiye 1.5 - - - Gokova Korfezi, 0.01 36.7901 28.0338 7.00 ML 11.04.2022 08:00:05 Türkiye 1.8 Aydin Kusadasi - - 37.7960 27.3460 6.99 ML 11.04.2022 05:55:20 - 1.6 - - - Ege Denizi, 7.11 km. 39.5693 26.0121 7.00 ML 11.04.2022 07:39:21 Türkiye 1.3 Malatya Pütürge - - 38.2475 38.7776 8.39 ML 11.04.2022 06:54:52 Türkiye 1.4 - - - Gokova Korfezi, 0.11 36.8518 28.0108 7.00 ML 11.04.2022 06:34:57 Türkiye 3.5 Tokat Pazar - - 40.2698 36.3403 7.05 Mw 11.04.2022 04:34:35 - 3.5 - - - Karadeniz, 77.37 km. 42.1096 41.0503 7.39 Mw 11.04.2022 04:19:11 Türkiye 2.3 - - - Gokova Korfezi, 5.37 36.9270 27.6361 7.00 ML 11.04.2022 03:43:32 Türkiye 1.4 Mugla Ula - - 37.0400 28.4191 7.00 ML 11.04.2022 02:45:54 Türkiye 1.4 Erzurum Köprüköy - - 39.8120 41.7576 7.01 ML 11.04.2022 02:39:10 Türkiye 1.4 Mugla Ula - - 37.0100 28.3980 7.00 ML 11.04.2022 02:33:36 - 1.6 - - - Akdeniz, 35.11 km. K 36.0155 29.0380 7.02 ML 11.04.2022 02:23:37 Türkiye 1.4 Manisa Akhisar - - 38.9231 28.0065 6.96 ML 11.04.2022 01:02:38 - 1.7 - - - Akdeniz, 63.75 km. G 35.8478 31.7730 23.74 ML 11.04.2022 01:56:22 Türkiye 2.4 Adiyaman Sincik - - 38.1018 38.4705 7.00 ML 11.04.2022 00:46:07 Türkiye 2.1 - - - Kusadasi Korfezi, 2. 37.7168 27.0286 7.00 ML

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. 11 Nisan 2022 tarihinde son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel son dakika deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD verilerine göre 11 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.

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