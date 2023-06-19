Adana'da deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından kaç şiddetinde deprem meydana geldi merak konusu oldu. Peki, Adana deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Adana'da kaç şiddetinde deprem oldu? Adana deprem oldu mu? İşte detaylar...

AFAD ve Kandilli verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Az önce Adana'da deprem oldu mu merak konusu oldu. Son olarak meydana gelen depremler hangi illerde oldu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Adana deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Adana'da kaç şiddetinde deprem oldu? Adana deprem oldu mu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER!

ADANA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.